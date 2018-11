Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Werder Bremen, Stuttgart und Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach will im Duell mit Verfolger Werder Bremen einen Sieg einfahren. Die TSG Hoffenheim will mit einem Dreier gegen den FC Augsburg an den ersten Plätzen dranbleiben. Zudem reist Hertha BSC zu Fortuna Düsseldorf, der FSV Mainz 05 zum SC Freiburg und der VfB Stuttgart zum 1. FC Nürnberg. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.