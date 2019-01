Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Gladbach und Hoffenheim

Borussia Dortmund kann im Meisterschaftsrennen vorlegen, da die Bayern erst am Sonntag spielen. Hannover 96 scheint eine mehr als machbare Aufgabe zu sein für den Spitzenreiter. Viele andere Mannschaften nehmen das obere Tabellendrittel in Angriff.

Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt den Vorletzten Hannover 96 (Samstag, 15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg könnte Borussia Mönchengladbach einen mehr als 30 Jahre alten Rekord einstellen. Es wäre saisonübergreifend der zwölfte Heimerfolg in Serie. Das gelang zuletzt unter Jupp Heynckes.

Nach der knappen Niederlage beim Debüt des neuen Trainers Peter Bosz in der Vorwoche will es die Werkself nun besser machen beim VfL Wolfsburg. Auch Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim will zurück ins obere Tabellendrittel. Dafür brauchen die Spieler von Julian Nagelsmann aber einen Sieg beim SC Freiburg. Hoffen auf die Wende: Seit nunmehr zwölf Spielen ist der 1.FC Nürnberg ohne Sieg in der Bundesliga. Bei Mainz 05 soll diese Serie enden.