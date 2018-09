Spitzenreiter! Wolfsburg schießt Leverkusen ab - Szalai überragt bei Hoffenheim-Sieg

Anzeige

Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 1:3

Julian Nagelsmanns Meistertipp Bayer Leverkusen hat einen Fehlstart hingelegt. Nach dem 0:2 zum Auftakt in Mönchengladbach verloren die Rheinländer auch ihr erstes Heimspiel der Saison gegen den bisherigen Lieblingsgegner VfL Wolfsburg mit 1:3 (1:1). Und im nächsten Spiel muss Bayer, das nicht nur von Hoffenheims Trainer als Geheimfavorit angesehen wird, beim Meister FC Bayern München antreten. Die in den vergangenen beiden Spielzeiten erst in der Relegation geretteten Wolfsburger haben nach dem vorherigen 2:1 gegen Vize-Meister Schalke 04 dagegen einen Traumstart hingelegt. Ein Missgeschick von Bayer-Torhüter Ramazan Özcan, der einen Schuss von Yannick Gerhardt ins eigene Tor lenkte (36. Minute), Neuzugang Wout Weghorst (55.) und Renato Steffen (60.) sicherten dem VfL den erst zweiten Sieg im 22. Spiel in der BayArena. Zuvor hatte der letztjährige Shootingstar Leon Bailey Leverkusen mit seinem ersten Liga-Tor seit dem 17. Februar in Führung gebracht (24.).

Die Wölfe in Noten: Die Profis des VfL Wolfsburg nach dem Spiel in Leverkusen in der Einzelkritik Pavao Pervan: Der VfL-Ersatzkeeper vertrat den wegen der anstehenden Geburt seines Kindes fehlenden Koen Casteels. Seinen ersten souveränen Arbeitsnachweis erbrachte er nach 18 Minuten bei einem Flachschuss von Weiser. Versuchte die Bälle, wenn es ging, flach herauszuspielen. Beim Gegentor nach dem strammen Schuss von Bailey eher chancenlos. Ansonsten ordentliches VfL-Debüt. Note: 3 © 2018 Getty Images William: Hatte zum einen richtig starke Aktionen drin, als er mit seiner Kombinierfreudigkeit ein paar Angriffe über rechts einleitete, rauschte zum anderen aber auch immer mal wieder unter einem Ball durch. Letzteres wog allerdings weniger schwer. Von daher: wieder mal eine vernünftige Darbietung. Note: 3 © 2018 Getty Images Robin Knoche: Lief in der Abwesenheit von Guilavogui und Casteels als Kapitän auf – und strahlte mit der Binde vielleicht sogar noch etwas mehr Souveränität aus als sonst. Alario sah gegen ihn auf jeden Fall keinen Stich. Note: 2 © 2018 Getty Images John Anthony Brooks: Fand nach ein paar Unachtsamkeiten gleich zum Start nicht so gut rein in Partie. Machte beim Gegentreffer zudem eine schlechte Figur, als er erst rausrückte und sich dann leichtfertig auswackeln ließ. Stabilisierte sich dann und hatte auch den Luftraum meistens im Griff. Note: 3 © 2018 Getty Images Jerome Roussillon: War in der ersten Minuten gleich mal hellwach, als er noch die Füße noch in eine Brandt-Chance bekam. Entwickelt sich mit seiner Zuverlässigkeit, seiner Ruhe am Ball und seinen explosiven Antritten zu einer echten Größe da hinten links beim VfL. Und dann schlägt er auch noch solche Zuckerflanken aus dem Halbfeld wie vor dem 2:1 auf Weghorst. Note: 2 © 2018 Getty Images Ignacio Camacho: Nach dem Guilavogui-Ausfall noch mehr als Anführer gefragt. Und der Spanier versuchte dem Gegner jederzeit klar zu machen, wer der Chef auf dem Platz ist. Holte sich zwar nach 23 Minuten die Gelbe Karte ab, spielte das Spiel trotzdem mit all seiner Routine runter. Note: 3 © 2018 Getty Images Maximilian Arnold: Wie schon gegen Schalke in der offensiveren Rolle im Zentrum, ohne allerdings den Weg nach hinten zu vernachlässigen. Mit einigen brauchbaren Ideen im Aufbau, dazu stieß er hin und wieder in die Spitze. Note: 3 © 2018 Getty Images Yannick Gerhardt: Bester VfLer! War gefühlt überall zu finden, räumte viel ab, schaltete sich aber auch immer wieder in die Offensive ein und machte lange Wege in die Tiefe. Kam so bereits nach einer Viertelstunde zu zwei guten Chancen. In der 36. Minute erzwang er dann das Eigentor von Özcan mit einem satten Schuss. Dazu in der 44. Minute mit einer scharfen Hereingabe auf Steffen, die eigentlich drin sein muss. Note: 2 © 2018 Getty Images Renato Steffen: Spulte das Pensum ab, das Trainer Bruno Labbadia von ihm erwartet: War agil, engagiert, giftig. Diesmal wurde er aber auch mal belohnt! Versenkte den Ball zum 3:1 ziemlich eiskalt. Note: 2 © 2018 Getty Images Josip Brekalo: Wurde oft gesucht, allerdings meist vor dem letzten Drittel. Kam deswegen zu weniger eigenen Abschlüssen. War als Mittelsmann zum finalen Torschuss aber enorm wichtig, weil er den Ball oft in die richtigen Räume weiterleitete – so wie vor dem 3:1 auf Steffen. Note: 3 © 2018 Getty Images Wout Weghorst: Ging nach 81 Minuten unter großem Applaus der VfL-Fans, seinem nächsten starken Spiel und nun auch dem ersten Bundesligatreffer für Wolfburg vom Platz. Hat sich den Stammplatz im Sturm erstmal „erarbeitet“. Note: 2 © 2018 Getty Images

1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 1:1

Der 1. FC Nürnberg hat im ersten Heimspiel nach vier Jahren Bundesliga-Abwesenheit einen Punkt gegen Mainz 05 geholt. Der Rekordab- und -aufsteiger verbuchte beim 1:1 (0:1) einen hochverdienten Teilerfolg. Die Mainzer Führung erzielte Neuzugang Jean-Philippe Mateta in der 25. Minute. Mikael Ishak traf vor 37 781 Zuschauern zum vielumjubelten Ausgleich (48.). Der Schwede hatte beim 0:1 zum Auftakt bei Hertha BSC kurz vor Schluss einen Handelfmeter verschossen. Damit setzte sich die Serie in den Duellen beider Teams fort: Auch im 17. Pflichtspiel nacheinander gelang der Gastmannschaft kein Auswärtssieg. Nach einer verdienten Mainzer Pausenführung steigerte sich der „Club“ und war dem Sieg näher.

TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 3:1

Adam Szalai hat die TSG 1899 Hoffenheim vor einem Saison-Fehlstart bewahrt. Mit einem Doppelschlag in der 50. und 63. Minute avancierte der Ungar beim 3:1 (0:1) im Baden-Derby gegen den SC Freiburg zum Matchwinner beim Champions-League-Teilnehmer, für den Andrej Kramaric (90.+4) den Schlusspunkt setzte. Dominique Heintz (36.) hatte die weiter punktlosen Gäste, bei denen Cheftrainer Christian Streich wegen akuter Rückenprobleme erneut nicht auf der Bank saß, vor 28 619 Zuschauern in Führung gebracht. Die Hausherren begannen forsch und bejubelten schon in der 6. Minute die vermeintliche Führung durch Leonardo Bittencourt. Doch nach Ansicht der Videobilder gab Schiedsrichter Robert Hartmann den Treffer wegen einer Abseitsstellung des Schützen nicht. Nur drei Minuten später lief Bittencourt frei durch, scheiterte aber an SC-Torwart Alexander Schwolow. Und auch Nico Schulz, der von Bundestrainer Joachim Löw ins DFB-Aufgebot für die Länderspiele in der kommenden Woche gegen Frankreich und Peru berufen wurde, verpasste mit einer Direktabnahme (24.) das 1:0.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:1

Rekordeinkauf Alassane Plea hat Borussia Mönchengladbach mit seinem ersten Bundesligator vor einer Niederlage beim FC Augsburg bewahrt. Der zur Halbzeit eingewechselte, 23 Millionen Euro teure Angreifer köpfte in der 68. Spielminute das Ausgleichstor der Gäste zum 1:1 (0:1). Der wuchtig auftretende FCA war vor 29 580 Zuschauern in der Augsburger Fußball-Arena durch den Österreicher Michael Gregoritsch in Führung gegangen (17.). Beide Mannschaften weisen nach dem 2. Spieltag vier Punkte auf.

In einer intensiven, temporeichen Partie hätten die Gladbacher einen idealen Start erwischen können. Thorgan Hazard drang kurz nach dem Anpfiff gleich mal in den Strafraum ein, konnte aber in höchster Not von Philipp Max gestört werden. Der Augsburger Linksverteidiger, der von Bundestrainer Joachim Löw auch nach dem WM-Debakel wieder nicht ins Nationalteam berufen worden ist, demonstrierte auch schnell seine offensiven Qualitäten. Eine Flanke aus dem Halbfeld unterschätze Gladbachs Innenverteidiger Tony Jantschke. In seinem Rücken nahm Gregoritsch den Ball mit der Brust an und schoss ihn beherzt ins Tor.

