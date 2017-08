Bundesliga kurios: Schiedsrichter verletzt sich bei HSV-Spiel

Kuriose Szene in der Bundesliga am Freitagabend!

Schiedsrichter Dr. Felix Brych musste in der 59. Minute des Spiels zwischen dem 1. FC Köln und Hamburger SV (0:2 - hier im Liveticker) ausgewechselt werden. Der 42 Jahre alte Unparteiische hat sich bei einem langen Schritt am rechten Bein verletzt. Minutenlang musste der Schiedsrichter in den Katakomben des RheinEnergieStadions in Köln behandelt werden - bis zehn Minuten später klar war, dass es bei ihm nicht weiter geht. Der vierte Schiedsrichter Sören Storks übernahm daraufhin die Spielleitung - und kam zu einem kuriosen Bundesliga-Debüt.