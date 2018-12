Bundesliga-Legenden beim Budenzauber : Diese Stars sind beim SPORTBUZZER-Masters dabei

Im Kader der Wölfe stehen unter anderem Roy Präger, Pablo Thiam und der in Hannover bestens bekannt Detlev Dammeier, der von 1986 bis 1989 bei 96 gespielt hat. Bei den 96-Legenden kicken unter anderem Altin Lala, Carsten Linke und Fabian Ernst.

"Perfekte Krönung"

„Das wird ein Fest für die gesamte Familie“, sagt Madsack-Verlagsleiter Günter Evert. „Das Turnier der Bundesliga-Legenden ist nach dem Kneipen-Cup und natürlich dem Masters die perfekte Krönung.“

Am Freitag eröffnen zwölf Hobby-Teams beim 1. Gilde-Kneipen-Pokal das Wochenende. Mittlerweile trudelten auch die ersten Bewerbungen ein. So will das "Garfield" aus Burgdorf um den inoffiziellen Titel des hannoverschen Kneipen-Königs kämpfen. Ebenfalls im Lostopf: Das Team vom „Zum Gärbottich“. Auch der „Stammplatz“ hofft auf einen Startplatz.