Bundesliga LIVE: Abstiegs-Gipfel mit Augsburg und HSV im Ticker

Wie in den vergangenen Jahren könnte die Relegation für einen Bundesliga-Klub zum letzten Rettungsring werden. Seit vier Jahren konnte sich kein Zweitligist mehr in der Relegation durchsetzen. Allein der HSV zog in dieser Zeit zweimal den letzten Strohhalm und hielt dadurch die Klasse. Auch in dieser Saison könnten die Hanseaten wieder auf Rang 16 landen.