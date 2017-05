Bundesliga LIVE: Abstiegsgipfel HSV gegen Mainz 05 im Ticker

Die Anspannung im Tabellenkeller der Bundesliga ist enorm: Leverkusen, Augsburg und Wolfsburg haben am Samstag allesamt gepunktet. Für Mainz und den Hamburger SV ist ein Sieg heute deshalb eigentlich Pflicht - blöd nur, das beide Teams im direkten Duell gegeneinander spielen. Für die Konkurrenz im Abstiegskampf ist das Spiel heute deshalb besonders spannend. Denn wer in Hamburg verliert, hat bei dann drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer schlechte Chancen, den Relegationsplatz noch zu verlassen. Oder wie es Rudi Völler im "Doppelpass" auf Sport1 so schön formuliert hat: "Da wird’s nur einen Gewinner geben - oder Unentschieden geht’s aus."