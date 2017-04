Bundesliga LIVE: Das Rhein-Derby und alle Samstags-Spiele im Ticker!

Der Rote Teppich zum Spitzenspiel: Vor dem Kracher zwischen Bayern München und Borussia Dortmund wird im Rhein-Derby in Köln die Stimmung schon kräftig angeheizt. Außerdem liefern sich Hoffenheim und Leipzig ein enges Rennen um Platz 2 und wollen Abstand zum BVB gewinnen. Im Keller bangen dagegen gleich mehrere alte Bundesliga-Hasen um den Klassenerhalt.

Es ist das Duell der Enttäuschten: Eigentlich wollten Schalke (34 Punkte) und Wolfsburg (30 Punkte) in dieser Saison angreifen und mindestens um die Champions League mitspielen. Aus den großen Plänen wurde aber nichts. Stattdessen müssen beide Teams einen ängstlichen Blick in Richtung Abstiegszone richten.

Nur vier Punkte trennen die Erzrivalen vom Rhein. Mit einem Sieg in Köln könnten die "Fohlen" bis auf einen Zähler an die Mannschaft von Trainer Peter Stöger heranrücken und wäre nach der katastrophalen Hinrunde wieder in Schlagdistanz zur Europa League.