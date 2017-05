Bundesliga LIVE: Die Samstagsspiele im Ticker - mit Dortmund gegen Hoffenheim

Wenn man vom nicht vorhandenen Titelrennen absieht, ist die Bundesliga in dieser Saison unfassbar spannend. Sieben Teams stecken noch mitten drin im Abstiegskampf, dagegen dürfen alle Mannschaften von Rang 11 (Frankfurt) aufwärts noch auf Europa hoffen. Das berüchtigte Niemandsland gibt es dieses Mal nicht.

Umso interessanter ist so die Samstags-Konferenz. Im direkten Duell spielen Borussia Dortmund und Hoffenheim um die direkte Champions-League-Qualifikation und vor allem um viele Millionen Euro. Augsburg (in Mönchengladbach), Leverkusen und Ingolstadt, sowie Wolfsburg (in Frankfurt) haben dagegen allesamt entscheidende Spiele im Abstiegskampf vor der Brust. Sogar Darmstadt (bei Bayern München) darf nach der jüngsten Siegesserie noch hoffen.