Bundesliga live: Freiburg gegen Stuttgart im Liveticker

Der VfB Stuttgart will sich mit einem Erfolg im Baden-Würtemberg-Derby in die Länderspielpause verabschieden, der SC Freiburg seine schwarze Serie am Freitagabend beenden. Seit März 2014 haben die Gastgeber in acht Anläufen an einem Freitag nicht mehr gewonnen. Gegen die unter Trainer Tayfun Korkut in sechs Spielen noch ungeschlagenen Schwaben sind die Badener zudem seit sechs Partien sieglos.