Bundesliga live: Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen im Liveticker

In diesem Spiel steckt Feuer drin! Borussia Mönchengladbach trifft zum Saisonstart am Samstagabend auf Bayer Leverkusen. Beide Teams gehen allerdings ersatzgeschwächt ins Derby: Bayer fehlen die Zwillinge Lars und Sven Bender. „Lars wollte unbedingt spielen und den Schmerz tolerieren. Das Risiko ist aber zu groß, ich will fitte Spieler auf dem Platz“, erklärte Bayer-Coach Heiko Herrlich. Gladbach-Trainer Dieter Hecking muss unter anderen auf Kapitän Lars Stindl, Nico Elvedi, Neuzugang Michael Lang und Ibrahima Traoré verzichten.