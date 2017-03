Kramaric gleicht aus - 1:1! Hertha BSC gegen TSG Hoffenheim im Liveticker

Nach der Länderspielpause rollt der Ball wieder in der Bundesliga! Den Auftakt zum 26. Spieltag machen am Freitagabend Hertha BSC und die TSG Hoffenheim . Anstoß im Berliner Olympiastadion ist um 20.30 Uhr.

Übrigens: Bis 2025 soll direkt neben dem Olympiastadion ein neues Fußballstadion mit 55.000 Plätzen entstehen. Dann würden auch die Berliner - so wie alle anderen Bundesligisten - in einer reinen Fußball-Arena spielen.

Vorerst aber geht es für die Hertha in der alten Heimstätte zur Sache. So auch heute Abend gegen Hoffenheim. Dann trifft Berlin als Tabellenfünfter auf den Vierten aus dem Kraichgau - es geht um Europa. Nebenbei ist es ein Duell zweier spezieller Stürmer. Vedad Ibisevic und Sandro Wagner stehen besonders im Rampenlicht. Die beiden sind als klassische Stoßstürmer mit je elf Saisontreffern die besten Torjäger ihrer Teams.

Heimstarke Berliner, Hoffenheim mit breiter Brust

Gelingt Ibisevic mit seinen Berlinern ein Heimsieg, könnte die Hertha bis auf zwei Zähler an Hoffenheim heranrücken. Von zwölf Heimpartien in dieser Saison gewann das Team von Trainer Pal Dardai zehn. Doch auch die seit fünf Partien unbesiegten Hoffenheimer treten mit breiter Brust an. "Wir brauchen gutes Selbstvertrauen und gute Tagesform. Jetzt müssen wir fleißig punkten", betonte Dardai. *Das Hinspiel hat 1899 durch ein Tor von Niklas Süle mit 1:0 gewonnen. Wie läuft es im Rückspiel?

