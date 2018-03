Bundesliga live: Leverkusen gegen Gladbach hier im Liveticker

Leverkusen gegen Gladbach, die dritte. Zweimal konnte sich Bayer im Pokal und in der Bundesliga in dieser Saison durchsetzen - jetzt wollen die Borussen in der BayArena Revanche. Verfolgt das Spiel hier im Liveticker.

Tor-Spektakel, Trainer-Schwalbe - auch das dritte Aufeinandertreffen binnen fünf Monaten zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach könnte wieder großen Unterhaltungswert bieten. Vor allem für die Gladbacher (35 Punkte) geht es im Top-Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen die Bayer-Elf (41) um eine der letzten Möglichkeiten, den Anschluss an die internationalen Startplätze herzustellen. Borussias Mittelfeldspieler Denis Zakaria kündigte via „Bild“-Zeitung schon an: „Wir haben da etwas gutzumachen. Wir machen alles dafür, um dort zu gewinnen“, sagte der Schweizer.

Herrlich sorgte im DFB-Pokal für Aufregung

Denn die beiden Heimspiele in dieser Spielzeit gegen Leverkusen in der Bundesliga (1:5) und dem DFB-Pokal (0:1) hatten die Gladbacher verloren - trotz sehr starker Leistung. Das gibt Dieter Hecking immerhin Zuversicht. „Der Ansatz ist, unser Spiel durchzubringen. Wir wollen Bayer Paroli bieten, das traue ich der Mannschaft auch zu“, sagte der Gladbacher Trainer am Freitag. Torhüter Yann Sommer weiß um die Schwere der Aufgabe. „Sie sind momentan sehr stabil und spielen mit viel Selbstverständnis. Für uns wird es darauf ankommen, kompakt zu stehen und energisch in die Zweikämpfe zu gehen, um es ihnen so schwer wie möglich zu machen Chancen herauszuspielen“, meinte Sommer.

Die Duelle der beiden West-Rivalen boten immer schon viel Spektakel und viele Tore, in Mönchengladbach wie in Leverkusen. In der BayArena gab es mehrere 5:0-Siege für die Gastgeber, aber auch Spiele, die 5:2 oder 6:3 für Borussia endeten. Beim letzten Aufeinandertreffen im Dezember im DFB-Pokal sorgte Bayer-Coach Heiko Herrlich mit einem unsportlichen und unnötigen Sturz für Aufregung im Borussia-Park.

