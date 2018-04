Bundesliga Live: Leverkusen gegen Stuttgart im Liveticker

Bayer Leverkusen muss in der Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend gewinnen um sich zurück auf Champions-League-Platz vier zu heben: Durch den 3:1-Sieg der TSG Hoffenheim gegen Hannover 96 am Freitagabend ist die Werkself vorübergehend auf Rang fünf zurückgefallen. Gegen die Stuttgarter, die noch theoretische Chancen auf die Europa League haben, muss unbedingt der Sieg her.