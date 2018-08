Bundesliga live: Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart im Liveticker

Wer bricht das Warten auf den Auftaktsieg? Sowohl der VfB Stuttgart als auch Mainz 05 haben inzwischen schon mehrere Jahre zum Auftakt nicht mehr gewonnen - Mainz wartet seit 2013, der VfB sogar seit 2011. Im direkten Duell (15:30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) sind beide Mannschaften jetzt heiß darauf, den Bann zu brechen. "Wir haben genug gearbeitet, wir haben glasklare Prinzipien in unserem Spiel, wir gehen mit Mentalität und Intensität unseren Weg. Die Jungs wissen, was zu tun ist", zeigt sich FSV-Trainer Sandro Schwarz optimistisch.

Sein Gegenüber Tayfun Korkut steht allerdings nach der 0:2-Niederlage im Pokal gegen Rostock vor dem Spiel schon mächtig unter Druck. "Wir haben jetzt nur noch einen Wettbewerb vor uns. Den wollen wir jetzt anständig beginnen, um uns mit einem guten Start den Weg zu ebnen", so Korkut.