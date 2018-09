Bundesliga live: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im Liveticker

Es war ein kleiner Schönheitsfehler bei der Meisterfeier der Bayern im Mai: Am letzten Spieltag gewannen die Stuttgarter in der Allianz Arena mit 4:1. Am Samstagabend hat der Rekordmeister jetzt die Chance zur Revanche beim VfB (18:30 Uhr/So könnt ihr es sehen!).

Die Schwaben stehen indes schon früh in der Saison unter Druck: Nach dem Pokal-Aus in Rostock und der Auftakt-Niederlage in Mainz braucht Tayfun Korkuts Elf dringend wieder ein Erfolgserlebnis.