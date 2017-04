Bundesliga-Liveticker: Bayer Leverkusen empfängt Bayern München

Mitten im Countdown vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Real Madrid müssen die Münchner auf dem Weg zur fünften Deutschen Meisterschaft in Serie die Pflicht gegen Bayer Leverkusen ordentlich hinter sich bringen: Ohne den verletzten Mats Hummels, den verletzten und gelb-gesperrten Robert Lewandowski und den nun ebenfalls angeschlagenen Jérôme Boateng. Alle drei drohen auch am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in Madrids Fußball-Tempel auszufallen. Javi Martínez fehlt dann sowieso gesperrt - SOS in der Bayern-Abwehr. In Leverkusen muss David Alaba an der Seite von Martínez ran, in Madrid könnte die Innenverteidigung Alaba/Joshua Kimmich lauten.