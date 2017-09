Bundesliga-Liveticker: Der 1. FC Köln empfängt Eintracht Frankfurt

Den zweiten Teil der englischen Woche eröffnet am Mittwoch um 18.30 Uhr der 1. FC Köln mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Für beide Mannschaften gilt: Verlieren verboten! Während Frankfurt als Tabellen-14. in den Untiefen der Liga herum dümpelt, ist Köln mit vier Niederlagen aus vier Spielen sogar Letzter. Alarm am Dom? Die Stimmung ist nach dem jüngsten 0:5 bei Borussia Dortmund jedenfalls angespannt.