Das Bundesliga-Auftaktspiel im Liveticker: FC Bayern gegen Hoffenheim

Am Freitagabend eröffnet der FC Bayern mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (20:30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) die 56. Saison der Fußball-Bundesliga. Sie soll nach dem Willen des neuen Trainer Niko Kovac im Mai 2019 mit der siebten Meisterschaft in Serie enden. "Dass wir den Meistertitel holen wollen, ist klar", so der 46-Jährige.