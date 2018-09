Bundesliga live: Schalke 04 gegen Hertha BSC im Liveticker

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will am Sonntag (18 Uhr; so könnt ihr es sehen!) beim FC Schalke 04 den ersten Sieg seit 14 Jahren holen. Der bislang letzte Dreier auf Schalke gelang der Hertha am 13. November 2004 mit einem 3:1-Erfolg. „Wir gehen dahin, um zu gewinnen. Es bringt nichts, dahin zu gehen und Unentschieden spielen zu wollen“, betonte Trainer Pál Dárdai. „Je mehr Zeit vergeht, umso mehr Chancen haben wir, da auch ein Tor zu machen.“