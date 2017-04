Mit FC Bayern gegen Mainz 05: Der Liveticker zur Bundesliga

Anzeige

FC Bayern München - FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker)

Die Rollenverteilung beim Gastspiel der Mainzer in München ist klar. Die 05er treten als klarer Außenseiter an. Die Bayern dagegen wollen Wiedergutmachung für das unglückliche Ausscheiden aus der Champions League in Madrid. Dementsprechend spannend wird das Duell der schnellen Außen. Arjen Robben erlebt seinen gefühlt fünften Frühling und ist auch mit 33 Jahren noch einer der Schlüsselspieler der Bayern. Auf ihn wird es ankommen, wenn die Ancelotti-Elf tief stehende Mainzer überspielen will. Levin Öztunali dagegen wird einer der entscheidenden Konterspieler der Gäste. Kann er durchbrechen, kann auch die Abwehr der Mainzer immer wieder entlastet werden.

FC Ingolstadt - Werder Bremen (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker)

Zwischen Abstiegskandidat Ingolstadt und den Bremern im Höhenflug kommt es auf die Stürmer an. Werders Max Kruse ist seit Wochen der Schlüsselspieler seines Teams. Als klassischer Abschluss-Stürmer ist er genauso wichtig wie als Ballverteiler in der vordersten Reihe. Beim FCI hängt viel davon ab, wie gefährlich die Ingolstädter gegen Bremen sein werden. Nur vier Teams haben weniger Treffer als die "Schanzer" geschossen. Und nur vier magere Tore hat Dario Leszano in dieser Saison erzielen können. Will Ingolstadt gegen defensiv verbesserte Bremer punkten, müsste Ingolstadt mit Stürmer Lezcano endlich wieder gefährlicher werden.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker)

Auch beim Spiel der Hertha und des VfL Wolfsburgs entscheiden die Stoßstürmer. Mario Gomez hat bei den Wolfsburgern unter Trainer Andries Jonker zu alter Treffsicherheit wiedergefunden. Vedad Ibisevic dagegen ist seit schon seit drei Spielen ohne Tor. Ein Spiel gänzlich ohne Treffer der beiden in der vorsersten Reihe scheint trotzdem eher unwahrscheinlich.

Hamburger SV - Darmstadt 98 (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker)

Aaron Hunt ist in bestechender Form. Seit Wochen schon laufen beinahe alle Angriffe des HSV über ihn. Selbst beim verlorenen Nordderby am vergangenen Wochenende bereitete er die Führung durch Michael Gregoritsch vor. Bei den Darmstädtern spielt Mario Vrancic unter Torsten Frings eine Art Zehner und erzielte in den letzten beiden Spielen drei Treffer. Kann er diese Serie ausbauen, hat der designierte Absteiger vielleicht auch beim HSV die Chance auf Punkte.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker)

Sowohl die Eintracht aus Frankfurt als auch der FC Augsburg kommen über eine starke mannschaftliche Geschlossenheit. Beide Teams haben kaum Spieler, die nicht zu ersetzen sind. Am spannendsten wird das Duell der Torhüter Lukas Hradecky und Marvin Hitz. Beide können Spiele an guten Tagen für ihre Mannschaften entscheiden, sind aber auch immer für einen Patzer gut. Wer die bessere Tagesform erwischt, könnte für die Punktevergabe in einem ausgeglichenen Bundesligaduell essentiell sein.

