SPORTBUZZER-Voting: Wählt euer Bundesliga-Team der Hinrunde

Die Bundesliga-Hinrunde ist vorbei - die Profis in Deuschlands Oberhaus dürfen in den kurzen, aber verdienten Weihnachtsurlaub. Nun ist es an der Zeit die besten Spieler der Hinrunde zu wählen. Klar, vor allem die Profis des Spitzenreiters Borussia Dortmund haben eine tolle erste Saisonhälfte abgeliefert. Doch auch Teams wie Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und die zuletzt wieder formstarken Bayern haben einige Spieler in ihren Reihen, die sich einen Platz im Bundesliga-Team der Hinrunde verdient hätten.