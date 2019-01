Die SPORTBUZZER-Leser haben abgestimmt: Diese Stars stehen im Bundesliga-Team der Hinrunde

Der SPORTBUZZER hat seine Leser je nach Position für einen Profi abstimmen lassen, der ihrer Meinung nach in der Hinrunde der Saison 2018/2019 am meisten überzeugt hat. Nun ist das Ergebnis da - und es sind einige Überraschungen dabei. BVB-Star Marco Reus hat es, soviel sei vorab verraten, erwartungsgemäß in euer Bundesliga-Team der Hinrunde geschafft. Doch wie sieht es auf den anderen Positionen aus? Der SPORTBUZZER präsentiert eure Top-11 der ersten 17 Spieltage.