Bundesliga-Profi Christoph Kramer: DAZN, Eurosport, Sky - "Es regt mich auf"

Ex-Weltmeister Christoph Kramer hat sich besorgt über einige Entwicklungen im Fußball gezeigt und wie zuvor Nationalspieler Julian Brandt auch seine Ablehnung gegen soziale Netzwerke geäußert. „Wenn wir ehrlich sind, wollen wir doch alle ein bisschen die Romantik wiederhaben“, sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach im Podcast „Phrasenmäher“ der Bild.

„Es regt mich ja auch auf, dass ich heute DAZN, Eurosport und Sky brauche, um Fußball zu schauen“, sagte Kramer und erklärte in Bezug auf die Anstoßzeiten in der Bundesliga und Champions League: „Ich spiele auch lieber um 15.30 Uhr. Und als Kind war es das Geilste, wenn alle Spiele um 15.30 Uhr stattgefunden haben. Deshalb kann ich jeden Fan verstehen, der das scheiße findet. Es kommt mehr Geld in den Fußball, davon profitieren wir Spieler, aber dass die Romantik ein bisschen verloren geht, finde ich schade.“