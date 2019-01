"Football Manager"-Prognose: BVB wird Deutscher Meister - FC Bayern scheitert knapp

Wie sieht die Bundesliga-Tabelle am Saisonende aus? Zum Rückrundenstart am 18. Januar hoffen vor allem die BVB-Fans , dass die Mannschaft um Trainer Lucien Favre den Sechs-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern München noch hält - und zum ersten Mal seit 2012 wieder Deutscher Meister wird. Eine Simulation des PC-Spiels "Football Manager 2019" (FM 19) macht den Dortmund-Fans nun Mut. Die Prognose, erstellt aus der über 450.000 Spieler fassenden Datenbank, die selbst einige Profi-Klubs zum Scouten von Talenten benutzen, sieht den BVB als kommenden Deutschen Meister - mit einem knappen Vorsprung vor dem FC Bayern München . Dafür wurden alle ausstehenden Saisonspiele komplett vom Computer auf Basis der Werte der Datenbank simuliert.

Sollte die Prognose wirklich so eintreffen, können sich die Fußball-Fans in Deutschland auf eine der spannendsten Saisons der Bundesliga-Geschichte freuen. Wie der "Football Manager 2019" vorrechnet, trennt den BVB und FC Bayern vor dem 34. Spieltag nur ein Punkt. Der FC Bayern steht laut der Prognose sogar noch bis zum vorletzten Spieltag der Saison auf dem ersten Platz der Tabelle, verliert aber gegen Leipzig mit 1:0, während Dortmund mit 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewinnt, um sich im Titelrennen die Führung zu sichern. Am letzten Spieltag passiert dann das Undenkbare: Sowohl der FCB (gegen Frankfurt) als auch Dortmund (gegen Mönchengladbach) verlieren ihre Spiele, womit sich der Herbstmeister BVB dann zum Gesamt-Meister kürt.