Bundesliga-Relegation 2017: Die Termine stehen fest

Macht der Hamburger SV das Relegations-Triple perfekt? Der HSV muss derzeit als Tabellen-16. nach der regulären Saison nachsitzen. Im Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 2. Liga wird in der Relegation entschieden, welcher Verein in der kommenden Saison in der 1. und 2. Bundesliga spielt. Aktuell würde das Duell Hamburger SV gegen Hannover 96 lauten.