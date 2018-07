Anzeige

Beim brasilianischen Superstar Neymar sind sich Kenner bei der Bewertung seines fußballerischen Ausnahmekönnens einig. Genauso einer Meinung waren bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Russland aber auch alle, dass der bislang teuerste Fußballer der Geschichte – Neymar wechselte 2017 für 222 Millionen vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain – durch seine ständigen Schauspieleinlagen enorm an Sympathie einbüßt. Immer wieder wälzte sich der Brasilianer nach harmlosen Foulspielen schreiend vor (angeblichem) Schmerz am Boden – und spielte anschließend putzmunter weiter. Bestraft wurde Neymar in Russland für diese Show nicht. Genau wie der französische Jungstar Kylian Mbappé, der ebenfalls neben seinen tollen Leistungen durch kuriose Showeinlagen auffiel. In Deutschland soll das künftig aber anders laufen.

In der vergangenen Woche absolvierten die Schiedsrichter aus der Bundesliga und 2. Liga sowie die Assistenten der höchsten Spielklasse ihr Trainingslager in Grassau am Chiemsee. Neben den sportlichen Einheiten wie Morgenläufen und einem Fitnesstest nach Fifa-Vorgaben (den alle bestanden haben) standen dort unter anderem Regelschulungen und Leistungsfeedbacks auf dem Programm. Außerdem wurden die Schiedsrichter in Richtlinien eingewiesen, die sich der DFB künftig in der Bundesliga wünscht.

So sind die Referees nach SPORTBUZZER-Informationen ab der kommenden Saison dazu angehalten, Schauspieleinlagen à la Neymar und Mbappé mit einer Gelben Karte zu bestrafen. Denn auch den deutschen Schiedsrichterverantwortlichen ist dieses Verhalten bei der WM sauer aufgestoßen – es ist aber auch ein Phänomen, das in der Bundesliga nicht unbekannt ist. Auch hierzulande täuschen Spieler Schmerzen vor, um eine Bestrafung des Gegenspielers zu provozieren oder Zeit zu schinden. Damit soll nun Schluss sein und Sanktionen für die schauspielernden Übeltäter die Folge sein.

Rafati: "Solche Aktionen will keiner sehen"

Eine Maßnahme, die auch Ex-Schiedsrichter Babak Rafati äußerst begrüßt, wie er dem SPORTBUZZER gegenüber sagte: „Mir sind diese Einlagen, vor allem von Neymar, auch aufgefallen, und ich bin froh darüber, dass sie auch dem DFB nicht entgangen sind. Solche Aktionen will keiner sehen, nicht bei der WM und auch nicht in der Bundesliga.“ Rafati würde es sehr begrüßen, „wenn die Schiedsrichter in Deutschland auf solche Vergehen besonders achten und sie dann auch sanktionieren“.

Nicht die einzige Thematik, bei der sich die nationale Liga ein Beispiel am Weltturnier in Russland nehmen soll. So sind die Assistenten künftig dazu angehalten, bei Abseitssituationen länger auf das Heben der Fahne zu warten. Das hat sich schon bei der WM bewährt. Der Grund dafür liegt im Videobeweis. Entscheidet das Schiedsrichterteam nämlich fälschlich auf Abseits und pfeift ab, kann die Situation durch das Hilfsmittel nicht mehr korrigiert werden.

Liegen die Referees dagegen falsch, weil sie nicht abgepfiffen haben, ist eine Korrektur möglich. Ein zu frühes Unterbrechen der Situationen soll daher verhindert werden.

Heute in vier Wochen startet die Bundesliga, in sieben Tagen bereits die 2. Liga. Dort wird ab dieser Saison der Videobeweis ohne Auswirkung getestet. Nach der einjährigen Probierphase in der Bundesliga und Wochen der Diskussionen soll das Hilfsmittel nun besser funktionieren. Mit den neuen Anweisungen können zumindest einige Fehler verhindert werden.

