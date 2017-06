Bundesliga-Spielplan 2017/2018: Liveticker zur Präsentation der DFL - Alle News

Wann geht's für meinen Verein gegen den FC Bayern? Welche Begegnungen gibt es am ersten Spieltag?

Heute veröffentlicht die DFL ab 12 Uhr den neuen Spielplan für die 1. und 2. Bundesliga. Alles, was ihr vorab zum neuen Bundesliga-Spielplan wissen müsst, haben wir hier zusammengefasst. Dabei ändert sich zur neuen Saison nicht nur, dass neben den gewohnten Spielen am Freitag (ab 20.30 Uhr), Samstag (15.30 und 18.30 Uhr) und Sonntag (15.30 und 17.30 Uhr) erstmals je fünf Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag um 20.30 Uhr stattfinden werden. Auch bei den Übertragungsrechten im TV hat sich einiges getan.

