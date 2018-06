Ist das unglücklich: HSV-Torjäger Nicolai Müller hat sich einen Kreuzbandriss beim Jubeln zugezogen. Nach seinem Slapstick-Jubel beim Siegtor gegen den FC Augsburg (1:0) in der 9. Minute dachten viele noch an einen Scherz. Müller sprang vor lauter Freude kurz vor der Eckfahne hoch, drehte sich und kam unglücklich auf - Der 29-Jährige fiel hin und verdrehte sich das Knie. Am Tag darauf folgte die Schock-Diagnose. Er fällt fast für die komplette Saison aus, kommt erst am 33. Spieltag zurück. Zu spät für den HSV. © imago/Montage