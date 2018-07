Bundesliga: Das sind die Ansetzungen für die Spieltage 1 bis 6

Die DFL hat die Ansetzungen der ersten sechs Spieltage in der Fußball-Bundesliga bekanntgegeben. Schon im September gibt es in Deutschlands Oberhaus die erste englische Woche mit neun Spielen am Dienstag und Mittwoch. Eine Partie an einem Montag gibt es zu Saisonbeginn in der Bundesliga dagegen nicht. Hier findet ihr alle Ansetzungen in der Übersicht.