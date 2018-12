Bundesliga-Topspiel im Liveticker: Die TSG Hoffenheim trifft auf den FC Schalke

Das Aus in der Fußball-Champions-League mit der TSG Hoffenheim hat Trainer Julian Nagelsmann schwer getroffen. "So geknickt war ich noch nie in meiner Trainerkarriere, da bin ich ganz ehrlich", sagte Nagelsmann zwei Tage nach der Niederlage gegen Schachtjor Donezk und dem Verpassen des Achtelfinals. "Ich habe an dem Tag, als ich hier übernommen habe im Februar 2016, auch eine kleine Agenda im Kopf gehabt, was ich alles erreichen will mit dem Klub", berichtete der 31-Jährige am Freitag. "Zwei dieser Punkte, DFB-Pokal und Überwinterung in der Champions League, habe ich nicht erreicht."

Vor dem Bundesliga-Duell mit dem FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) sei der Fokus zwar voll auf den Gegner gerichtet, «was das Sportliche angeht. Trotzdem habe ich zwei Punkte auf meiner Agenda nicht erreicht und war enttäuscht und bin es auch immer noch. Da ich immer ehrlich bin, darf ich das hier auch sagen, dass mir das schon ziemlich zusetzt und zugesetzt hat.»