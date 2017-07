Bundesliga: Trainingslager, Auftakt, Testspiele - der Sommerfahrplan

Am 27. Juli startet der Sport-Club Freiburg in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation. Das Rückspiel findet am 03. August statt.

Der deutsche Supercup zwischen Pokalsieger Borussia Dortmund und Meister Bayern München wird am 05. August um 20:30 Uhr ausgetragen.

​Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals wird von 11. bis 14. August gespielt. Hier findet ihr die Paarungen.

Am 18. August eröffnet der FC Bayern München im Auftaktspiel in der heimischen Allianz Arena die neue Bundesliga-Saison gegen Bayer 04 Leverkusen.

Die TSG 1899 Hoffenheim startet in das Abenteuer Champions League am 15./16. August. Die Rückspiele der Play-Offs finden eine Woche später am 22./23. August statt.

Sollte Freiburg die 3. Quali-Runde der Europa League überstehen, müssten die Breisgauer, ebenso wie Hertha BSC, in den Europa-League-Play-Offsran: Das Hinspiel ist am 17. August, das Rückspiel am 24. August.