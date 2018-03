"Bundesliga würde mich reizen": Emre Can spricht über seine Zukunft

Emre Can, dessen Vertrag beim FC Liverpool im Sommer ausläuft, hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Eine Rückkehr in die Bundesliga kann sich der 24-Jährige vorstellen, auch Spanien und England reizen den Nationalspieler nach wie vor. Weiterhin spricht Can über die kommende WM und die Premier League.

Im Sommer läuft der Vertrag von Emre Can beim FC Liverpool, wo Can längst eine Führungskraft und wichtige Säule im Mittelfeld ist, aus. Champions-League-Finalist Juventus Turin und Bayern München sind nur zwei der dauerhaften Interessenten am 24-Jährigen. Der Nationalspieler weiß um seine Fähigkeiten, will unbedingt spielen und Titel gewinnen: "Für mich ist entscheidend, dass ich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bin und der Verein Aussicht auf Titel hat. Davon träumt jeder Fußballer, denn das ist die Belohnung für die Arbeit", so Can im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

"Meine Qualitäten reichen aus, um bei einem ganz großen Klub zu spielen"

Liverpool steht zwar im Champions-League-Viertelfinale, die Chancen auf den Titel sind aber klein und die Liga-Meisterschaft ist schon lange außer Reichweite. Kommt also ein Wechsel zu einem echten Titel-Kandidaten in der Champions League in Betracht? Ein klares Bekenntnis zum englischen Traditionsklub lässt Can jedenfalls missen: "I*ch habe das Selbstbewusstsein zu sagen, dass meine Qualitäten ausreichen, um in der nächsten Saison bei einem ganz großen Verein zu spielen."*

"Bundesliga würde mich reizen"

Rückkehr in die Bundesliga? Vor seinem Wechsel nach Liverpool 2014 kickte Can für Bayer Leverkusen und den FC Bayern bereits im deutschen Oberhaus. "Klar, die Bundesliga würde mich reizen, wieso nicht?[...] Dort geht es taktischer zu" sagt Can, führt aber weiter aus: "Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass das Niveau in den vergangenen Jahren nachgelassen hat.[...] Ich komme in England super zurecht, das Körperliche liegt mir. Auch die spanische Liga ist reizvoll und der italienische Klubfußball hat zuletzt weiter aufgeholt."

Auch mit der Nationalmannschaft verfolgt Can große Ziele. Schon jetzt sieht sich der 24-Jährige als wichtiges Element der Löw-Elf, "aber mein Ziel ist, noch viel,viel öfter zu spielen, Führung zu übernehmen." Gerade im WM-Jahr könnte Can aber sein Premier-League-Engagement zur Last fallen. Das englische Oberhaus hat keine Winterpause, ist um den Jahreswechsel ständig aktiv. Keine Zeit, neue Kraft zu schöpfen und das vor dem WM-Sommer: "Für die Spieler ein Nachteil. Vor allem mental. Einfach mal nicht spielen und Kräfte sammeln, das braucht man." Am Freitag und am kommenden Dienstag trifft die Nationalelf zunächst auf Spanien und dann im zweiten Testspiel auf Brasilien.

Seit 2014 kickt Can in der Premier League beim FC Liverpool. Allein in der laufenden Saison stand er bereits 37-Mal auf dem Feld, erzielte dabei sechs Tore und bereitete fünf weitere vor.

