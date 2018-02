Bundesliga Zusammenfassung: Bayern siegt in Wolfsburg, HSV verliert

Sven Ulreich: Noch dran, aber nichts zu halten für den Torhüter nach Didavis Kopfball zum 1:0 für die Wolfsburger. Ansonsten kaum gefordert. Im Hinspiel hatte er noch mit einem dicken Bock dafür gesorgt, dass die Bayern (im letzten Ligaspiel unter Carlo Ancelotti) eine 2:0-Führung herschenkten. Note 3 © imago

Rafinha: Wer in Wolfsburg aus der zweiten Reihe ran durfte, wie der blondierte Brasilianer, der wird am Dienstag gegen Istanbul erst einmal zuschauen müssen. Ging recht rustikal zur Sache, kurbelte immer wieder beherzt die rechte offensive Seite an. Doch an die Übersicht und das Spielverständnis des geschonten Kimmich kommt er nicht heran. Note 4 © imago

Javi Martinez: Erster Startelfeinsatz seit dem 21. Januar. Weil das Weltmeister-Duo Hummels/Boaterng geschont wurde, schickte Heynckes den Spanier in die zentrale Abwehr. Versuchte sich als Stürmer mit Fallrückzieher, auch mal mit Anspielen in die Tiefe, in den Strafraum. Doch zu ungenau. Note 3 © imago

Niklas Süle: Kann sich vorstellen, bis ans Ende der Karriere bei Bayern zu bleiben, verriet der Innenverteidiger der "AZ". Fast mit einem Offensivkopfball erfolgreich. In der Defensive solide wie gewohnt. Einfach zuverlässig, kaum Fehler. Note 3 © getty

Juan Bernat: Gegen Schalke noch auf der Tribüne, weil überzählig. In Wolfsburg mit den Gedanken irgendwo, aber nicht bei Gegenspieler Didavi, der ihn beim Führungstreffer nach Flanke locker übersprang. Dicker Patzer des Linksverteidigers. Note 5 © imago

Sebastian Rudy: Von der Tribüne direkt zurück in die Start-Aufstellung. Als Sechser mit Ordnung und Spielaufbau beauftragt, was er zunächst nur sehr zaghaft erledigte. Ohne Witz und Esprit. Wird es schwer haben, gegen Besiktas einen Platz im 18er-Kader zu finden. Note 4 © imago

Thiago: Drei Monate fehlte der Spanier wegen seines Teilrisses eines Muskels im Oberschenkel aus dem November. Nun endlich nach zwei Wochen Mannschaftstraining das Comeback. Versuchte, seinen Rhythmus zu finden, schnell war er wieder mit der Hacke am Ball. Alles in allem war sein 62-Minuten-Comeback eher durchschnittlich. Aber mildernde Umstände. Note 3 © imago

Corentin Tolisso: In seinem 19. Bundesliga-Spiel für die Bayern durfte der Franzose als Achter ran und begegnete im Mittelfeld immer wieder Landsmann Guilavogui. Entschuldigte sich nach einem harten Tackling. Sein Nachsetzen führte zum Elfmeter. Wurde immer offensiver, aber nicht torgefährlicher. Note 4 © imago

Franck Ribery: Eigentlich sollte Coman auf der linken Seite wirbeln, er blieb jedoch wegen einer Erkältung in München. Also durfte Ribéry ran – und das als Kapitän. Sah Gelb nachdem er den Arm samt Faust gegen Malli ausfuhr, halb riss er sich los, halb langte er zu. Glück! Machte Faxen als er nach 66 Minuten ausgewechselt wurde. Note 4 © imago

Arjen Robben: Hofft, dass Jupp Heynckes über die Saison hinaus Bayern-Trainer bleibt wie er im SPORTBUZZER-Interview sagte. Der Holländer zu passiv, ging nicht auf die Bälle zu. Schlechte Anspiele in die Tiefe. Scheiterte mit seinem Elfmeter an Casteels und dem Pfosten (55.). Pluspunkt: Seine Flanke zu Wagners 1:1 und der herausgeholte Elfer in der Nachspielzeit. Note 4 © imago

Sandro Wagner: Letzten Sonntag war er zum dritten Mal Vater geworden. Fand zunächst kaum ins Spiel, auch weil er keine Bälle in die Sturmspitze bekam. Vergab kurz vor dem Elfmeter eine gute Chance zum 1:1, traf aber dann sehenswert per Kopf. Nicht wichtig, aber wuchtig, dieses 1:1. Sein zweiter Treffer für Bayern. Note 2

Thomas Müller/eingewechselt: Kam als Joker für Thiago in der 62. Minute. Leitete mit einem beherzten Antritt das 1:1 ein. Positiver Faktor, riss seine Kollegen mit. Der Mann will einfach nicht verlieren und ist gerade deshalb so wichtig. Note 3 © imago

David Alaba/eingewechselt: Nach 66 Minuten löste der Österreicher Ribéry ab und durfte mal als Linksaußen ran. Außer ein paar Sprints und versuchten Flanken eher wirkungslos. Note 4 © imago