Bundestrainer Christian Prokop wird 40 und verschiebt die große Party

In diesem Jahr ballen sich wieder die Ereignisse. Der Bundestrainer wird nämlich 40 Jahre alt. Den Tag wird er mit seiner Familie in Leipzig verbringen. „Der Geburtstag, den man gebührend feiern sollte - steht diesmal etwas hinten an. Es wird keine große Party geben“, sagt der Coach. Der Grund ist klar, die Heim-WM steht vor der Tür und am 28. Dezember geht die Nationalmannschaft in Barsinghausen in die weitere Vorbereitung. Trotzdem sollen die Feiertage seiner Familie und vor allem den beiden Kindern Anna (5) und Luca (2) gehören.