Bundestrainer Löw: Das unterscheidet Özil und Gündogan in der Erdogan-Affäre

„Mesut ist vielleicht eher in der Lage, die Dinge auszublenden und sich komplett auf den Fußball zu konzentrieren. Ilkay macht sich darüber viele Gedanken, ihn beschäftigt das, er hat mir das in mehreren Gesprächen mitgeteilt. Aber er kann es mittlerweile gut einordnen“, sagte Löw dem Kicker. Während sich Gündogan zu der Fotoaffäre öffentlich geäußert hat, herrscht bei Özil nach wie vor großes Schweigen zu dem Thema. Das spielt für Löw aber keine Rolle mehr. „Sie haben sich uns gegenüber erklärt, für mich ist das Thema damit erledigt“, so der Bundestrainer.

Löw warnt nach den schwachen Testspielen

Am Dienstag beginnt für die Nationalelf das Projekt Titelverteidigung: Das DFB-Team bricht von Frankfurt aus nach Russland auf, am Sonntag (17 Uhr) steigt in Moskau das erste Gruppenspiel gegen Mexiko. Nach den beiden schwachen Testspielen in der Vorbereitung gegen Österreich (1:2) und Saudi-Arabien (2:1) warnt der Bundestrainer vor Nachlässigkeiten im Turnier. „Die Gegner werden gegen uns ganz andere Qualitäten in die Waagschale werfen – große Motivation, Kampf. Deshalb muss in jedem Spiel die Konzentration hoch sein, wir müssen von Anfang an hellwach sein und an unsere Leistungsgrenze kommen. Es muss einfach alles passen“, sagte Löw gegenüber der dpa.