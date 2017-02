Bundestrainer Löw: "Leute, die hasserfüllt ins Stadion gehen, müssen aus dem Verkehr gezogen werden"

Gemeinsam mit Reinhard Grindel war der DFB-Trainer zu Gast beim NFV-Jahresempfang in Barsinghausen - und verurteilte die Krawalle in Dortmund.

Glück auf, Herr Bundestrainer! Mit Bergmann-Figur und Utensilien aus dem Klosterstollen als Kulisse war er am Dienstag der Stargast auf dem 6. Krombacher Neujahrstreffen des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV): Joachim Löw. Um 17 Uhr war der Weltmeister-Trainer am Deister angekommen, dann ging es für ihn in den Barsinghäuser Zechensaal, um vor der Sport-, Wirtschafts- und Politikprominenz aus Land und Region ins Fußballjahr 2017 zu talken – mit Moderator Gerhard Delling. Löw und Barsinghausen hatten bislang vor allem eine Verbindung: Das Sporthotel Fuchsbachtal, in dem der seit Freitag 57-Jährige 2012 und 2015 mit dem DFB-Team untergekommen war.

Seit 1991 feiert der NFV das Treffen, Größen wie Erich Ribbeck, Rudi Völler, Franz Beckenbauer und Oliver Bierhoff sind nur eine Auswahl derjenigen, die in den vergangenen Jahren auf den Gästelisten standen. Sichtlich stolz über den Umzug der Veranstaltung aus dem Sporthotel in den Zechensaal, „der zur Historie der Stadt Barsinghausen passt“: NFV-Präsident Karl Rothmund. „Der Andrang ist größer denn je“, sagte er. Na klar. Der Bundestrainer zieht. Glücklich darüber, Gast zu sein: DFB-Boss Reinhard Grindel, für den „Barsinghausen ein Stück Heimat“ sei. Von 2011 bis 2014 war er erster Vizepräsident des NFV.

Neben Grindel unter den rund 300 Geladenen: 96-Legende Dieter Schatzschneider, Benjamin Chatton (Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TSV Hannover Burgdorf und der Tui-Arena) und Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau. 96-Präsident Martin Kind musste krank passen.

Zwischen Brezeln als Vorspeise und Krustenbraten als Hauptgang hörten die Gäste, was Delling dem Fußball-Bundestrainer entlockte. „Ich war in der 11. Klasse schon viel unterwegs, in verschiedenen Auswahlmannschaften. Deshalb hatte ich zu viele Fehlzeiten und musste nach der Elften abgehen“, sagte Löw über die Anfänge seiner Fußball-Karriere. Nach Trainer-Stationen wie dem VfB Stuttgart, Fenerbace Istanbul, und Austria Wien habe er 2004 „großes Glück gehabt“ – weil ihn der damalige Nationaltrainer Jürgen Klinsmann als Co-Trainer zum DFB holte. Heute ist längst klar: Auch für den DFB war das keine unglückliche Fügung.

Deutlich wurde Löw, als es um die Vorfälle am Rande des Bundesliga-Spiels Dortmund gegen Leipzig am vergangenen Wochenende ging. BVB-„Fans“ hatte Anhänger der Gäste angegriffen. „Man kann im Vorfeld von seinem Spiel mit allen Äußerungen, die man so macht, bedachter und vorsichtiger umgehen. Ich habe von ‚Dosenklub‘ gehört. Das heizt an. Leute, die hasserfüllt ins Stadion gehen, müssen aus dem Verkehr gezogen werden“, sagte Löw.

Bis zu seinem Auftritt in Barsinghausen war Löw in diesem Jahr erst einmal in Erscheinung getreten: Am 28. Januar in Leipzig, als er sich das Bundesliga-Spiel zwischen RB und Hoffenheim anguckte. Kurz vorher hatte er sich noch ein wenig Urlaub gegönnt: am Strand von Miami.

Und was sind Löws Pläne für 2017? Zu tun hat er eine Menge. Erste Aufgabe: sein Team die Zu-null-Serie ausbauen lassen. Seit sechs Partien hat Deutschland keinen Gegentreffer mehr kassiert – gegen England (Test am 22. März in Dortmund) soll in Sachen Dichthalten weiter nachgelegt werden. Zweite Aufgabe: die perfekte WM-Qualifikation vorantreiben. Vier Tage nach dem England-Spiel geht es auf dem Weg zum Turnier 2018 in Russland gegen Aserbaidschan – der fünfte Sieg im fünften Spiel winkt. Löws klare Ansage schon im Oktober: „Wir wollen die Qualifikation gnadenlos durchziehen.“ Es soll nicht der Hauch eines Zweifels an der Stärke seines Teams aufkommen. Dritte Aufgabe: den Confederations Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) gewinnen. Dort will Löw ein bisschen experimentieren, „um junge Spieler heranzuführen“.

Dann die Nachspeise im Zechensaal: Rote Grütze. Zuvor hatte Grindel angekündigt, in Barsinghausen nächtigen zu wollen. Im „Fuchsbau“, wie er das Sporthotel nannte. Denn „sowas schönes“ hätte der DFB-Standort Frankfurt nicht zu bieten. Frankfurt? Da war doch was. Die Eintracht ist am Mittwoch (20.45 Uhr) Gegner von Hannover 96 im Achtelfinale des DFB-Pokals. Und hat vorher wo geschlafen? Na klar. Im „Fuchsbau“. Mit einem Augenzwinkern versprach Grindel, die Mannschaft nicht stören zu wollen.

