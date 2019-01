Das Hinsicht katastrophale Jahr der deutschen Nationalmannschaft hinterlässt auch Spuren in der Beliebtheit des Bundestrainers: In einer Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur vertreten 41 Prozent der Befragten die Meinung, Joachim Löw sei aktuell nicht die richtige Besetzung für den Posten. Nur 35 Prozent, also gut jeder Dritte, sprach sich für Löw aus. 24 Prozent hatten dazu keine Meinung.