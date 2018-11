Bußtag für die Recken: SC DHfK Leipzig stürzt die TSV Hannover-Burgdorf

"18 Gegentore in einer Halbzeit oder 31 Gegentore insgesamt – dann ist es schwer ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen“, sagte Sven-Sören Christophersen, der sportliche Leiter der Recken. Für Hannover war Morten Olsen mit acht Toren am erfolgreichsten, der dänische Olympiasieger leistete sich aber auch einige Fehlversuche.

In die Kabinen gingen die Recken mit einem Zweitorevorsprung (15:13). Ärgerlich, weil sie es versäumten, trotz einer taktischen Einstimmung von Trainer Carlos Ortega in der Auszeit, ihren letzten Angriff sicher abzuschließen. Leipzigs Bastian Roscheck stibitzte sich den Ball und lief allein aufs hannoversche Tor zu. Doch dort stand zum Glück für die Gäste Martin Ziemer, der Roschecks Wurf abwehrte. Der 35-Jährige zeigte mit neun Paraden in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung, konnte diese Form nach dem Wechsel nicht halten.

"Das war der Schlüsselmoment"

In doppelter Überzahl – Kastening und Nejc Cehte hatten kurz hintereinander Zeitstrafen kassiert – bauten die Leipziger den Vorsprung auf 21:18 aus. „Das war der Schlüsselmoment. Dann haben wir angefangen, Fehler zu machen“, sagte Ortega später, es war angesichts der fehlenden Stabilität auf beiden Seiten aber noch keine Vorentscheidung: Kastening hatte eine Viertelstunde vor Schluss das 21:21 auf der Hand, traf aber freistehend den Pfosten, und dann prallte der Ball von SC-Torwart Rene Villadsen zurück an die Latte.

Eine desolate Offensive brachte die Recken endgültig auf die Verliererstraße. Nur zwei Tore gelang ihnen in den in den letzten zehn Minuten, sodass die Leipziger keine Mühe hatten, ihren Erfolg noch deutlicher zu gestalten. Den Recken bläst nun ein kalter Wind ins Gesicht: „Wir brauchen jetzt einen Sieg“, sagte Christophersen. In dieser Form hilft ihnen im Europacup-Rückspiel in Lissabon am Sonnabend und gegen Kiel am 2. Dezember in der Tui-Arena nur noch beten.