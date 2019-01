Borussia Dortmund soll wieder in engem Kontakt mit Ajax-Talent Hakim Ziyech stehen und plant angeblich sogar einen Blitz-Transfer des 25-Jährigen. So berichtete die Fachzeitschrift France Football, dass der BVB den Mittelfeldspieler noch in diesem Winter verpflichten wolle. Schon im Mai 2018 war der Bundesligist mit dem Marokkaner in Verbindung gebracht worden. Damals erklärte der Nationalspieler in der TV-Sendung Bij Andy in de auto!, dass "Dortmund ein netter Verein wäre". Weiter sagte er: "Von Enschede wäre es ungefähr eine Stunde, also wäre es nicht schlecht. Man kann auch zu Hause essen."