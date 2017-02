BVB akzeptiert Strafantrag: Keine Fans auf der Südtribüne!

Die unschönen Vorfälle aus dem Heimspiel gegen RB Leipzig (1:0) haben für die Fans von Borussia Dortmund unmittelbare Folgen. Der Bundesligist akzeptierte am Montagmittag einen Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses, wonach bei der nächsten Partie im Signal Iduna Park gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr) die Südtribüne für Fans komplett gesperrt bleibt. Auf der "gelben Wand", der mit rund 25 000 Zuschauern wohl größten Stehplatztribüne der Welt, waren gegen Leipzig unzählige diffamierende und beleidigende Banner gegen RB gezeigt worden. Der Fall wurde in Fußball-Deutschland heftig diskutiert, Dortmund entschuldigte sich öffentlich. Denn: Es war nicht der einzige Zwischenfall rund um das Topspiel. Vor dem Spiel waren Leipziger Fans von Vermummten angegriffen worden.

Die BVB-Spitze hatte anschließend bereits versucht, unter anderem in gemeinsamen Gesprächen mit der RB-Führung, die Wogen zu glätten. Der Imageschaden war enorm. Es sei elementar wichtig, erklärte der Verein in einer Pressemitteilung, "noch einmal deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass wir insbesondere die Geschehnisse rund um das Spiel gegen Rasenballsport Leipzig am 4. Februar 2017 in keinster Weise relativieren wollen!" Noch in dieser Woche sollen Ergebnisse zu Maßnahmen und Sanktionen gegen Täter bekanntgegeben werden.