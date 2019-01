BVB-Youngster Alexander Isak vor Abgang: Wechsel nach Holland?

Beim BVB spielt Alexander Isak schon seit längerer Zeit kaum noch eine Rolle. Nun soll der junge schwedische Stürmer den Verein verlassen. Nach Informationen des Kicker steht der 19-Jährige vor einem Wechsel zu Willem II Tilburg in die holländische Eredivisie. Ob per Leihe oder als fester Transfer, das haben beide Vereine noch nicht ausgehandelt. Kurios: Der BVB spielte in diesem Winter gegen Tilburg (3:2), Isak traf sogar gegen seinen vielleicht neuen Arbeitgeber.