Pokal-Aus, Last-Minute-Remis: Verspielt der BVB jetzt alles? Die Analyse

Es war eine Art Schockzustand, in dem die Dortmunder sich am späten Samstag befanden. Die Gesichter waren ernst, die Blicke leer. Beistand und Trost hätte ihnen in diesen Momenten gutgetan, aber Julian Nagelsmann, dessen Sympathien für den FC Bayern München kein Geheimnis sind, rührte in der Wunde, die dieses 3:3 (2:0) des Tabellenführers gegen Hoffenheim hinterlassen hat. „Das war nicht glücklich für uns, das war eher glücklich für Dortmund“, behauptete er, nachdem seine Mannschaft innerhalb von einer Viertelstunde einen hoffnungslosen 0:3-Rückstand aufgeholt hatte. Sein Team habe „die Chancenqualität für fünf oder sechs Tore“ gehabt, fuhr Nagelsmann fort und entzauberte damit die Legende von dem „tollen Spiel“, das die Dortmunder in den Augen von BVB-Assistenztrainer Manfred Stefes bis zur 75 Minute angeblich gemacht hatten.