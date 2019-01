BVB-Anschlag: Sergej W. nimmt Revision gegen Urteil zurück

Der BVB-Attentäter Sergej W. akzeptiert nun doch das Urteil des Dortmunder Schwurgerichts. Verteidiger Carl Heydenreich erklärte am Mittwoch: „Wir haben die Revision zurückgenommen.“ Ende November hatten die Richter den 29-jährigen in Russland geborenen Deutschen wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Er hatte gestanden, am 11. April 2017 drei Splitterbomben vor dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gezündet zu haben. Dabei war Abwehrspieler Marc Bartra am Arm verletzt worden. Der Elektrotechniker W. hatte in dem Prozess immer wieder beteuert, er habe die Bomben bewusst so konstruiert, dass schwere Schäden ausgeschlossen waren.