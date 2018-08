Anthony Modeste hat offenbar genug von seinem China-Abenteuer und will zurück nach Europa. Der frühere Torjäger des 1. FC Köln hat sogar schon ein bevorzugtes Wechselziel. "Borussia Dortmund wäre sehr interessant. Das könnte ich mir gut vorstellen", sagte der 30-Jährige bei Sport1. Sollte es mit dem BVB nicht klappen, kämen für den Franzosen aber auch andere Klubs in Deutschland in Frage. "Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre einfach nur perfekt", meinte Modeste, musste aber einschränken: "Aber darauf muss ich gerade noch warten, momentan besteht kein Interesse aus Deutschland."