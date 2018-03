BVB: Argentinien-Star Martinez soll Aubameyang-Nachfolger werden 

Bei seinem Stammverein Racing Club zeigt Martinez in der laufenden Saison ganz starke Leistungen. Dem 20-Jährigen gelangen in dieser Spielzeit zehn Tore in lediglich 14 Spielen. Der 1,75m große Offensivakteur soll nach Informationen des Fachmagazins Kicker der Favorit auf den Nachfolge-Posten vom abgewanderten Sturmstar Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal) sein.