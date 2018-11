Anzeige

Borussia Dortmund hat den Stresstest für den Liga-Gipfel gegen den FC Bayern nicht bestanden und die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League verpasst. Mit dem 0:2 (0:1) bei Atlético Madrid ging die Erfolgsserie von zuvor 15 Pflichtspielen ohne Niederlage unter der Regie des neuen Trainers Lucien Favre am Dienstagabend zu Ende. Dank der Treffer von Saul Niguez (33. Minute) und Antoine Griezmann (80.) rehabilitierten sich die Spanier vor gut 60 000 Zuschauern im Stadion Wanda Metropolitano für das 0:4 im Hinspiel und ließen den Dortmundern mit einer kämpferisch enorm starken Leistung keine Chance.

BVB in der Einzelkritik: Die Noten gegen Atlético Madrid Borussia Dortmund enttäuscht gegen Atlético Madrid. Alle BVB-Spieler hier in der Einzelkritik mit Noten - klickt euch durch! © dpa Roman Bürki , Note: 3 - Im Pokal gegen Union Berlin bekam der Keeper eine Pause, in der Bundesliga und der Champions League ist die Nummer eins gesetzt. Warum das so ist, das bewies Roman Bürki auch in Madrid: Sehr aufmerksam und immer da, wenn er gebraucht wurde, was häufiger passierte, als ihm lieb sein konnte. Bei den Gegentoren machtlos, ungewohnt schwach seine Pässe, die zu häufig den Gegner erreichten. © imago/Sven Simon Lukasz Piszczek , Note: 5 - Nach wochenlanger Abstinenz aufgrund einer Knieverletzung kehrte Lukasz Piszczek wieder zurück auf den Rasen. Der Pole begann stark, klärte zwei Mal frühzeitig, indem er Lücken zulief, doch dann wurde er auf seiner Seite immer wieder überlaufen, was auch daran lag, dass ihn Christian Pulisic viel zu wenig unterstützte. © Getty Manuel Akanji , Note: 4 - Der Schweizer Abwehrchef des BVB hat sich rechtzeitig vor der schweren Wochen mit Spielen gegen Wolfsburg, Madrid und Bayern München wieder fit gemeldet. Gegen Atletico war Manuel Akanji nicht so souverän, wie man ihn kennt. Manche Unsicherheit im Stellungs- und Passspiel, beim 0:1 hatte er Pech, weil er nicht mehr retten konnte. © imago/Sven Simon Ömer Toprak , Note: 3 - Lucien Favre ist immer wieder für eine Überraschung gut. Gegen Atletico brachte er Ömer Toprak, der in dieser Saison bislang kaum Spielanteile bekam. Toprak rechtfertigte das Vertrauen seines Trainers, er lieferte eine solide Partie ab. © imago/Sven Simon Achraf Hakimi , Note: 4 - Lucien Favre rotiert während der englischen Wochen eifrig, doch Achraf Hakimi spielt immer. Ob rechts oder links, der Marokkaner ist vielseitig einsetzbar, in Madrid wirbelte er mal wieder links, war viel unterwegs, konnte seine offensiven Qualitäten allerdings zu selten einsetzen. © imago/Sven Simon Thomas Delaney , Note: 4 - Als resoluter Abräumer hat sich der Däne in Dortmund seit Saisonbeginn das Prädikat „Besonders wertvoll“ erkämpft, auch gegen Atletico warf sich Thomas Delaney immer wieder dazwischen, setzte allerdings im Mittelfeld alles in allem zu wenig Akzente. © imago/Sven Simon Axel Witsel , Note: 3 - Die Champions League ist genau die richtige Bühne für Axel Witsel, um sein strategisches Geschick auf höchstem Niveau zu zeigen. Witsel begann stark, war im Dortmunder Mittelfeld der Taktgeber, doch als seine Mannschaft unter Druck geriet, zeigte auch Witsel Schwächen. © imago/Sven Simon Christian Pulisic , Note: 5 - Der Amerikaner war mit seiner Schnelligkeit gefragt, Lücken in den spanischen Beton zu reißen. So weit die Theorie, in der Praxis war Pulisic praktisch nicht zu sehen und vernachlässigte zudem die Defensivarbeit, wenn sein Gegenspieler Filipe Luis marschierte, sodass sein Kollege Piszczek immer wieder in Schwierigkeiten geriet. Nach einer knappen Stunde war Schluss. © imago/Sven Simon Marco Reus , Note: 3 - Dortmunds Kapitän marschiert seit Saisonbeginn vorbildlich voran, in Wolfsburg glänzte Marco Reus sogar mit defensiven Qualitäten, die man bislang gar nicht von ihm kannte. In Madrid trat Marco Reus zuerst ein Luftloch, doch dann zeigte er seine läuferischen und spielerischen Qualitäten. Ein Aktivposten bei der Borussia. © imago/Sven Simon Jadon Sancho , Note: 4 - Jadon Sancho spielt sich immer mehr in den Fokus der europäischen Öffentlichkeit. Der Wirbelwind mit englischem Pass versuchte auf der linken Seite viel, lief sich allerdings immer wieder fest. © imago/Sven Simon Paco Alcácer , Note: 5 - In Wolfsburg erlebte Paco Alcácer eine Premiere, seit er in Deutschland spielt: Kein Tor für den Spanier, das gab es bislang noch nicht. In der Heimat war der Goalgetter besonders motiviert, doch dann bekam er in der Sturmspitze kaum einen Ball. Ein gebrauchter Abend, Paco Alcácer nahm kaum am Spiel teil, immerhin hatte er nach 65 Minuten eine gute Szene, als er auf Guerreiro flankte. © imago/Kirchner-Media Raphael Guerreiro , Note: 4 - Der Portugiese kam für den schwachen Pulisic, um dem Spiel der Dortmunder auf der linken Außenbahn Dynamik und Spielfreude einzuhauchen. Nach wenigen Momenten hatte der Europameister mit dem Kopf die größte Chance zum Ausgleich, die er vergab. © Getty Mario Götze , Ohne Note - Der Weltmeister kam in der Schlussphase für Alcácer, um den einen genialen Moment zu kreieren, der die Niederlage verhindert. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. © 2018 Getty Images Jacob Bruun Larsen : Ohne Note - Kam für Jadon Sancho in den letzten Minuten. © imago/Sven Simon

„Du musst hier die Geduld haben und darfst nicht so viel unnötige Bälle verlieren . Mit 70 Prozent Ballbesitz müssen wir die Konter mehr unterbinden, das haben wir nicht geschafft. Es war zu wenig Bewegung“, analysierte Favre bei DAZN und ergänzte mit Blick auf die kommende Aufgabe gegen den FC Bayern: „Es ist nur ein Fußballspiel fertig, und jetzt haben wir Zeit, darüber nachzudenken.“

BVB-Offensive in Madrid enttäuschend

Vor allem die zuletzt hochgelobte Offensive der Dortmunder enttäuschte. Weder von den beiden Außen Jadon Sancho und Christian Pulisic noch von Torjäger Paco Alcacer gingen Akzente aus. Dennoch bleibt der Bundesliga-Spitzenreiter BVB auch nach der ersten Pflichtspielniederlage unter Favre mit neun Punkten Tabellenführer der Gruppe A und kann bereits mit einem Remis im nächsten Spiel gegen den FC Brügge am 28. November den Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse perfekt machen. Eine Rückkehr in die Atlético-Arena wäre nach Dortmunder Geschmack, dort findet am 1. Juni 2019 das Finale der Champions League statt.

Favre setzt auf seine Stars um Marco Reus

Ungeachtet des bevorstehenden Liga-Schlagerspiels gegen die Bayern am Samstag verzichtete Favre in Madrid auf größere Personalrochaden. Seine Stars wie Marco Reus, Axel Witsel oder Alcacer beorderte er in die Startformation, in die auch Außenverteidiger Lukasz Piszczek nach seiner Knieprellung zurückkehrte. Den Vorsatz der Spanier, sich für das überraschend deutliche 0:4 im Hinspiel vor zwei Wochen zu revanchieren, bekamen die Dortmunder von der ersten Minute an zu spüren. Mit gnadenlosem Pressing nahm Atlético der Borussia jede Möglichkeit für einen ruhigen Spielaufbau. Zwar hatte der BVB viel Ballbesitz, aber Atlético hatte die deutlich besseren Chance. Bei Schüssen von Angel Correa (5./22.) war Dortmunds Torwart Roman Bürki aufmerksam zur Stelle.

Chancenlos war der Schweizer bei Sauls Schuss, den Manuel Akanji noch ins eigene Netz abfälschte. Erstmals hatte die Dortmunder Defensive kollektiv eine Fehlentscheidung getroffen und sich in der Rückwärtsbewegung geschlossen an den Fünfmeterraum bewegt. Saul stand somit rund elf Meter vor dem Tor völlig frei. Nach dem 0:1 ging die Ordnung beim BVB bedenklich verloren. Atlético hatte deshalb gleich mehrfach die Chance, die Führung zu erhöhen. Bürki parierte gegen Filipe Luis (39.). Kurz darauf schoss Saul völlig frei stehend vorbei. Energisch wie vergeblich forderten die Spanier Strafstoß, als Piszczek Saul wuchtig umgrätschte (43.). Dortmund gelang es nicht, für Entlastung zu sorgen. Erster Abschluss war ein abgeblockter Schuss von Achraf Hakimi in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.