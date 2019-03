BVB-Aufstellung gegen den FC Augsburg fix: Marco Reus kehrt in die Startelf zurück

Mit einem Erfolg in Augsburg könnte der BVB zumindest über Nacht wieder auf sechs Punkte davonziehen und den FCB unter Druck zu setzen. Die Münchner treten am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach an und müssen ohne zahlreiche Leistungsträger antreten - was die ohnehin schon knifflige Aufgabe nicht leichter macht. Der BVB dagegen hat die gröbsten Personalsorgen überwunden: Abwehrchef Manuel Akanji ist schon seit dem Leverkusen-Befreiungsschlag wieder an Bord. Christian Pulisic nähert sich seinem Comeback, ist aber noch nicht dabei. Deshalb bietet Favre eine große Überraschung auf.