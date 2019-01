BVB-Aufstellung gegen RB Leipzig fix: Überraschung - Marco Reus nicht im Kader

Für Borussia Dortmund beginnt jetzt die heißeste Phase der Saison: Die Rückrunde. Zum Auftakt muss Herbstmeister BVB bei RB Leipzig antreten ( hier im Liveticker verfolgen ). Dortmund hat nun die offizielle Aufstellung für das Leipzig-Spiel bekannt gegeben - und BVB-Trainer Lucien Favre überrascht erneut: Marco Reus steht nicht im Kader des BVB - Stürmer Paco Alcacer muss zunächst auf die Bank. Reus ist laut BVB-Mitteilung im Training am Freitag umgeknickt. Dabei soll sich der Kapitän leicht am Sprunggelenk verletzt haben.

BVB-Aufstellung überrascht: Götze statt Alcacer

Nach dem 3:1-Auswärtssieg der Bayern am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim zum Auftakt des 18. Spieltages beträgt der Vorsprung der Dortmunder vor dem Gastspiel in Leipzig nur noch drei Punkte. „Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir müssen die Spiele nur so angehen wie in der Hinrunde, dann stehen uns alle Türen offen“, sagte Kapitän Reus noch im Interview mit der FAZ.

„Wir werden viele Endspiele haben“, meinte BVB-Profi Jadon Sancho , der bei der BVB-Aufstellung den Vorzug vor Christian Pulisic erhalten hat. „Für uns wird es keine Partie mehr geben, die nicht wichtig ist“, betonte Mario Götze, der für Paco Alcacer in die Startelf rückt. Der Torjäger hatte sich mit einer Zerrung geplagt. „Die Ausgangssituation ist nicht so verkehrt, aber wir wissen, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen.“ Leipzig kommt als Gradmesser gerade recht. „Da weiß man direkt, wo man steht“, befand Torwart Roman Bürki.

Auf ein Remis will sich auch RB nicht einlassen, Leipzig-Trainer Rangnick will drei Punkte. „Wir müssen den Gegner unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen“, betonte er. Die Spieler wollen dem Meisterschaftsaspiranten den Start in die zweite Saisonhälfte gleich vermiesen. „Mein Ziel ist, dass mir keiner einen reinhaut am Samstag. Ich will zu Null spielen“, sagte Gulacsi in einem Interview der Bild-Zeitung.