BVB-Aufstellung gegen Werder Bremen fix: So wird Roman Bürki im Tor ersetzt

BVB-Aufstellung im Überblick: Die Startelf gegen Werder Bremen

Die BVB-Aufstellung gegen Werder Bremen Tor: Eric Oelschlägel ©

Bürki und Hitz sind nicht die einzigen kurzfristig erkrankten BVB-Stars - auch Ex-Kapitän Marcel Schmelzer und Top-Juwel Jadon Sancho fallen gegen Werder Bremen wegen eines Infekts aus und werden in der Aufstellung durch Achraf Hakimi und Christian Pulisic ersetzt. Lukasz Piszczek steht wegen Fuß-Schmerzen nicht im Kader.

Aufstellung im Überblick: So spielt Werder Bremen gegen den BVB

BVB-Trainer Favre wollte gegen Werder Bremen ohnehin in der Aufstellung rotieren

BVB-Trainer Favre geht mit großem Respekt in die Partie gegen den Bundesliga-Zehnten: „Wir müssen uns total auf dieses Spiel konzentrieren. Bremen ist immer sehr gut organisiert.“ Favre verwies auf die starke Vorstellung der Bremer beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft am 15. Dezember in der Meisterschaft: „Das sagt eigentlich alles.“ Im Vergleich zum Kraftakt drei Tage zuvor in Frankfurt wollte Favre sein Team sowieso umstellen: „Wir wollen und müssen rotieren. Rotation ist obligatorisch, wenn wir alle drei, vier Tage spielen.“

Ein Blick in die stolze Historie mit sechs DFB-Pokalsiegen, vier deutschen Meisterschaften, aber auch ein paar stressigen Jahren im Abstiegskampf half Trainer Florian Kohfeldt auch dabei, die Enttäuschung des Nürnberg-Spiels (1:1 am Samstag) gut einzuordnen. „Wir haben in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. Es gab schon schlimmere Werder-Krisen“, sagte er am Montag.

Werder-Trainer: Nürnberg-Spiel hat keine Auswirkungen auf Aufstellung gegen den BVB

Kohfeldt weiter: „Das Nürnberg-Spiel wird auch keine direkten Auswirkungen auf das Dortmund-Spiel haben, was die Aufstellung angeht. Ich gehe davon aus, dass die Leistung in Nürnberg ein Einzelfall bleibt. Ich will nicht sagen, dass sie ein großes Schuldbewusstsein ausgelöst hat. Aber die Spieler waren teilweise selbst schockiert über das Spiel. Und das hilft schonmal, wenn man im Nachhinein selbst weiß, dass man Scheiße gebaut hat.“